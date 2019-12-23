مقتل جنديين عراقيين في تفجير بمدينة القائم الحدودية

أعلنت وسائل إعلام عراقية محلية اليوم الاثنين، عن مقتل جنديين عراقيين وجرح آخر في تفجير في مدينة القائم الحدودية.



وعلي صعيد اخرـ قام المحتجون في ساعات مبكرة من اليوم، بقطع خمسة جسور وشوارع رئيسية في محافظة ذي قار، بينما صعّد متظاهرون في محافظات الوسط والجنوب، وتيرة الاحتجاجات رفضا لترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة.



وهدد المحتجون بالمزيد من التصعيد في حال أصرت الكتل السياسية على تمرير مرشحها.



وفي غضون ذلك، كشفت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، أن الرئيس أبلغ الكتل السياسية أنه يفضل أن يقدم استقالته على أن يكلف شخصا لرئاسة الوزراء دون انسجام مع مطالب الشارع.