اليوم.. "المركزي" يطرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه

يطرح اليوم، البنك المركزي المصري، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 2 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.



وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.



وشهد العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، تراجعا ملحوظا بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضا.