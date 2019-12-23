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مصر

في أول تصريح عقب تجديد الثقة.. شاكر يكشف أولويات الكهرباء في المرحلة القادمة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
عمرو خان
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كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أولويات مهامه عقب تجديد الثقة له في منصبه للمرة الخامسة، والتي تتمثل في استكمال إستراتيجية قطاع الكهرباء في مصر، والنهوض بالقطاع للوصول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

وأضاف شاكر في أول تصريح له لـ"الدستور"، عقب تجديد الثقة له في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الكهرباء في مصر سوف يستكمل مساره نحو الهدف المرجو في إستراتيجية الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تطوير وتحسين جميع مجالات الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأكد وزير الكهرباء، أن إستراتيجية الوزارة تتمثل في الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة والمحافظة على البيئة من التلوث، وتلبية الاحتياجات الكهربائية بأقل تكلفة وأعلى جودة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، والتوسع فى إستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتدعيم كهربة القرى والمدن واستكمال كهربة النجوع والتجمعات السكنية، وربط الشبكة الكهربائية بشبكات المشرق والمغرب والعمق الأفريقي، وتعظيم المشاركة المحلية فى التصميم والتركيبات وتصنيع المعدات الكهربائية.

كما تشمل الاستراتيجية تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إعادة هيكلة قطاع الكهرباء من أجل ترشيد الإستثمارات وتحسين الخدمة
تطويع وتوطين النظم والتكنولوجيات الحديثة فى جميع عمليات القطاع، وإعداد جميع المهارات المطلوبة - مهندسين، فنيين، عمال، وتصدير الخبرة المصرية فى التصميم والتصنيع والتفاوض والإنشاء والتشغيل، والاستفادة من مصادر التمويل الرخيصة والحصول على أفضل الشروط.

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