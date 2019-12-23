انقطاع الكهرباء عن مطار الكويت

أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين انقطاع التيار الكهربي عن مطار الكويت الدولي وعدد من المناطق جراء حريق بمحطة تحويل رئيسية.



وأعلنت الوزارة لاحقا، عبر حسابها على موقع تويتر، أنه تم إعادة التيار للمطار، وأنه جار تباعا إعادته لبقية المناطق.



واندلع الحريق في جزء من محطة التحويل الرئيسية العمرية AW، ما أدى لانقطاع التيار عن أجزاء من مناطق في محافظة الفروانية والعاصمة.



وتم على الفور نشر فرق الطوارئ للعمل على إعادة التيار بأسرع وقت ممكن.