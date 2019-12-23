اليوم.. "تشريعية البرلمان" تناقش تغليظ عقوبة زواج القاصرات

تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، تغليظ عقوبة زواج القاصرات، للقضاء على هذه الظاهرة وردع مرتكبيها، فضلا عن حماية الأطفال من أضرار هذا الزواج.



من جانبه قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة، أن اللجنة ستدرس العقوبة الخاصة بالزواج المبكر لتصل للوالدين الذين يصران على زواج ابنتهما قبل مرور السن القانون الموجود بقانون الأحوال الشخصية الحالي 18 سنة، كذلك وضع عقوبات للمأذونين والمحامين الذين سيوافقون على كتابة هذا العقد.

