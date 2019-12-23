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عالم

رئيس وزراء اليابان يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع الصين

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:19 ص
شينزو آبي
شينزو آبي
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أكد رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" أن الزيارات والتبادلات رفيعة المستوى بين اليابان والصين لها أهمية كبيرة، معربا عن أمله أن تكون زيارته إلى الصين، للمشاركة في اجتماع قادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية غدا الثلاثاء، فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال آبي -في تصريحات لوسائل إعلام صينية قبيل الاجتماع السنوي الثامن لقادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية بمدينة تشنغدو جنوب غربي الصين- إن اليابان والصين جارتان تتمتعان بتاريخ طويل من التبادلات وتتحملان مسؤولية كبيرة عن السلام والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإنه يتطلع إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى اليابان العام المقبل.

وأعرب عن أمله أن يسهم الاجتماع السنوي لقادة الدول الثلاث في تعزيز التعاون الثلاثي الذي أحرز تقدما في مجموعة واسعة من المجالات حتى الآن، وأن يستكشف كيفية تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك حماية البيئة وشيخوخة المجتمع والتبادلات الشعبية.

وأضاف أن المجتمع الدولي يواجه حاليا تغييرات كبيرة وعوامل غير مستقرة بشكل واضح، وأنه يعتقد أن التعاون بين الصين واليابان، ثاني وثالث أكبر اقتصاد في العالم على التوالي، يمكن أن يشكل قوة كبيرة، مبديا استعداد بلاده للعمل مع الصين للدفع من أجل صياغة قواعد جديدة للاقتصاد الرقمي في إطار منظمة التجارة العالمية.

وأشار آبي إلى التقدم الذي أحرز حديثا في التعاون الثنائي في أسواق الطرف الثالث، موضحا أنه في 2018، اتفق الجانبان على المشاركة في إنشاء "لجنة لتدعيم الأنشطة التجارية غير الحكومية اليابانية-الصينية التي أجريت في طرف ثالث"، وتشمل الحكومتين والقطاع الخاص لدى البلدين.

وفيما يتعلق بالتبادلات الشعبية النشطة المتزايدة بين الصين واليابان، شدد آبي على أن هذه التبادلات أساس العلاقات الثنائية.

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