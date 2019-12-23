إعطاء الرضّع المضادات الحيوية يزيد من الإصابة بالحساسية

كشفت ورقة بحثية أمريكية حديثة عن وجود علاقة بين تناول الأطفال الرضع للمضادات الحيوية وتزايد مخاطر الإصابة بالحساسية في فترات لاحقة من مرحلة الطفولة، حيث تزيد المضادات الحيوية من فرص إصاباتهم ببكتريا القناة الهضمية.



وأشارت الورقة البحثية التي نشرت في العدد الأخير من دورية جاما بيدياتريكس الطبية إلى أن الرضع، الذين يتعاطون المضادات الحيوية مثل البنسلين وسيفالوسبورين وغيرها لديهم فرص أكبر للإصابة بأمراض الحساسية.



وتضمن البحث تحليل السجلات الطبية لعدد 798 ألفا و426 طفلا استفادوا من برنامج الرعاية الصحية "تريكير" التابع لوزارة الدفاع والذين ولدوا خلال الفترة من 2001 وحتى 2013.