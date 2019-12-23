الصين تعدل التعريفات الجمركية على بعض المنتجات

أعلنت لجنة التعريفات الجمركية في مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم الاثنين، تعديل التعريفات الجمركية على بعض الواردات اعتبارا من أول يناير المقبل، من أجل تعزيز تنمية التجارة عالية الجودة.



وذكرت اللجنة –في بيان اليوم- أن التعديلات ستوسع الواردات وتعزز التنمية المنسقة للتجارة والبيئة وتدفع التنمية عالية الجودة للبناء المشترك للحزام والطريق، مشيرة إلى أن 850 سلعة ستخضع لتعريفات استيراد مؤقتة أقل من تلك المطبقة على واردات "الدول الأكثر رعاية".

وأضافت أنه سيتم إلغاء التعريفات على بعض المواد الخام الصيدلانية المستخدمة في علاج الربو ومرض السكري، مع استمرار العمل بمعدلات التعريفات الجمركية المؤقتة على معدات متطورة ومنتجات تتعلق بالثقافة ومنتجات ورقية.



وأشارت إلى أن الصين، وفي إطار تعزيز مبادرة الحزام والطريق وتطوير شبكة من مناطق التجارة الحرة عالية المستوى، ستقوم بخفض التعريفات الجمركية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة بين الصين والدول على طول الحزام والطريق، ما من شأنه خفض التعريفات الجمركية مع العديد من الشركاء التجاريين.



ولفتت اللجنة إلى أن الصين ستخفض كذلك معدلات التعريفات الجمركية المفروضة على 176 سلعة من منتجات تكنولوجيا المعلومات الواردة من "الدول الأكثر رعاية" اعتبارا من أول يوليو 2020، مع تعديل معدلات تعريفات الاستيراد المؤقتة لبعض من هذه المنتجات.



وأوضحت أن التدابير المذكورة ستخفض تكاليف الاستيراد، وتعزز الانفتاح، وتسرع عملية بناء مناطق تجارة حرة عالية المستوى، وتدعم التجارة الحرة والشاملة في جميع أنحاء العالم عن طريق المنفعة المشتركة.