الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار غربًا في نهاية الفترة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية؛ أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

شبين الكوم 10 20

طنطا 11 20

دمنهور 11 20

الإسكندرية 14 20

بلطيم 13 21

مطروح 10 21

السلوم 10 21

سيوة 10 20

بورسعيد 16 21

دمياط 14 21

الزقازيق 11 21

الإسماعيلية 11 22

السويس 12 22

العريش 10 21

رفح 09 20

رأس سدر 11 20

نخل - 01 23

نويبع 15 24

طابا 13 23

كاترين - 02 20

الطور 10 24

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 12 25

مرسى علم 14 25

الفيوم 10 21

بني سويف 10 21

المنيا 08 21

أسيوط 06 21

سوهاج 09 22

قنا 09 22

الأقصر 08 23

أسوان 08 24

أبو سمبل 10 23

الوادي الجديد 05 22

شلاتين 19 27

أبو رماد 20 26