-
الإثنين 23 ديسمبر 2019 الموافق 26 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر للطيران تتسلم سابع طائرة من طراز A 300- 220

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:43 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
تسلمت شركة مصر للطيران سابع طائرة من طراز -A 300- 220- ضمن الصفقة التي وقعتها الشركة مع شركة إيرباص ويصل عددها إلى 12 طائرة من هذا الطراز تصل جميعها حتى يونيو عام 2020.

ووصلت الطائرة من مونتريال بكندا بحروف تسجيل SU-GFC في إطار خطة مصر للطيران الإستراتيجية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، وكانت أول طائرة قد تسلمتها الشركة يوم 8 سبتمبر الماضي.

وتعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدا إذ تتميز بكفاءتها العالية في توفير استهلاك الوقود والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد، كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية والمواد عالية الجودة بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G وتوفر بذلك أداء يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجما.

وتتمتع A220 بكافة المقومات التي تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدا والذي يقدر بحوالي 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

"مفيش هزار كله هيشتغل".. رسالة الرئيس السيسى للوزراء الجدد

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من محامي محمود البنا بعد الحكم على القاتل راجح

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل إهداء محمد صلاح قميصه لمدير المستشفى التعليمى السابق بطنطا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الحكم بحبسها.. شادى محمد يتقدم بطلب لمنع زوجته من السفر

الصور

image description

محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد القافلة الدعوية للأزهر (فيديو)

image description

بابا نويل يعمل "دليفري" في الأقصر (صور)

image description

محافظ مطروح يتابع أعمال رصف وتطوير شوارع المحافظة (صور)

image description

بالصور.. ورشة عمل لصاحبات المشروعات الصغيرة ببنى سويف

image description

إيداع راجح بسجن وادي النطرون لتخطيه سن الطفولة

الأكثر قراءة

بعد هتافه "يحيا العدل".. محامي المتهم الرابع يوجه رسالة لوالد محمود البنا

بعد الحكم بحبسها.. شادى محمد يتقدم بطلب لمنع زوجته من السفر

نائبة تطلق الخرطوش من البلكونة:"إحنا اللي بنشرّع القانون"

فيديو.. حقيقة تعاقد الزمالك مع وليد أزارو مهاجم الأهلى

أيام زمان

سر محاولة انتحار نجلاء فتحي.. وكيف أنقذها عبد الحليم حافظ؟

مديحة كامل توفيت في اليوم الذي تمنته بالضبط.. فما قصة «الموت المنتظر»؟

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

نجم الساعة

سر محاولة انتحار نجلاء فتحي.. وكيف أنقذها عبد الحليم حافظ؟

الصحة

الحفاضات القماشية أفضل لبشرة طفلك الحساسة

5 عادات تمنحك الشباب الدائم

دراسة: تربية الكلاب تعمل على تحسين الصحة النفسية

بدانة الحوامل تؤثر على حركة الأطفال ومعدل ذكائهم

الرئيس نيوز

أردوغان في 2019: من "قرصان المتوسط" إلى "مقاول مرتزقة"

غادة والي تستقبل وزيرة التضامن الجديدة بالورود والأحضان

وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

بالفيديو.. برلمانية تطلق خرطوش من شرفة منزلها.. وترد: "إحنا اللي بنشرع القانون"

منوعات

تعرف على لبن الصويا البديل الأمثل لمرضى حساسية الألبان

بالورق الملون.. "مريم" تخلد الذكريات والمناسبات بفن "الكويلينج"

دراسة تكشف ما يفعله الدواء بصحة الأطفال

افتتاح منطقة "رياض سفاري" لاستقبال الزوار الجمعة

كشكول

اجتماع بغرب مدينة نصر لبحث استعدادات امتحانات نصف العام

نفابة المعلمين بوسط الجيزة ترحب بالتجديد لـ"حجازي"

انتحار طفل شنقًا بقطعة قماش بمحافظة قنا

بالصور.. "كشك" تشيد بتمكين الرئيس للشباب

إسلام سياسي

ماكرون يتعهد بالقضاء على داعش في غرب أفريقيا

تهديدات داعشية لألمانيا في كريسماس

إخوان اليمن يهاجمون كاتبة سعودية تفضحهم

سكرتير القرضاوي يجدد تهديده للإخوان

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يختبئ بين الأشجار و«ينشن» بدم بارد
د.أحمد الخميسى
لماذا يقال لـ«إسماعيل» يا أبوالسباع؟
ماجد حبته
لو لم يكن «القتيل» قطريًا!
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
المزيد

الثقافة

قريبا.. الطبعة الثانية من رواية "الحامي" لـ أحمد صوان

"هيئة الكتاب" تهدى 20 نسخة من كل عمل لمعرض "سلام"

موسيقى عربية ومحاضرات ثقافية بالإسكندرية.. صور

العودة.. رواية لدولسي ماريا كردوسو عن بيت الياسمين

صفحتنا ع الفيس بوك