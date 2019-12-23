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عالم

الجيش الأمريكى يعلن مقتل أحد جنوده خلال عملية بأفغانستان

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:42 ص
جريدة الدستور
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ذكر الجيش الأميركي في بيان، أن جنديًا أميركيا قتل في المعارك بأفغانستان، الإثنين.

ولم يقدم الجيش تفاصيل أخرى، وحجب اسم الجندي القتيل حتى إبلاغ ذويه.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي قتل فيه الجندي، مؤكدة أن عددًا من العسكريين الأميركيين والأفغان أيضا جرحوا في العملية.

وفي رسالة عبر تطبيق "واتساب" إلى وكالة "فرانس برس"، قال الناطق باسم الحركة المتشددة، إن المتمردين "قاموا بتفجير آلية أميركية في شار دارا في إقليم قندوز بشمال أفغانستان، في وقت متأخر من الأحد".

وينتشر نحو 20 ألف جندي أجنبي معظمهم أميركيون في أفغانستان في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية.

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