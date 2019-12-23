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حوادث

اليوم.. محاكمة 11 متهمًا فى قضية "فساد القمح الكبرى"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:36 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد القمح الكبرى".

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 11 مسئولًا عن صوامع الأقماح، و2 آخرين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.

وتضمن أمر الإحالة، انفراد المتهم الأول "هارب" بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب "هارب"، ومحمد كامل محمد أبو حشيش مالك شونة أبناء الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016، وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة" سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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