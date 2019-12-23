اليوم.. محاكمة 6 متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة المتهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"،

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من: "عبد الرؤف نجم عبد الوهاب، سعيد يحيا عتريس، حسام السيد زهران، شريف سعد حنفي، ياسر سامي إسماعيل علي، وطارق ابراهيم أحمد زايد عيد".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية كلا من المستشار رأفت زكي، والمستشار حسن السايس، وسكرتارية حمدي عبد التواب.



وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.