فيديو.. حقيقة تعاقد الزمالك مع وليد أزارو مهاجم الأهلى

كشفت فرح علي مقدمة برنامج "سبعة * سبعة" على قناة تايم سبورت، حقيقة تعاقد الزمالك مع وليد أزارو؛ مهاجم الأهلي؛ للانضمام إلى القلعة البيضاء؛ ردًا على صفقة انتقال "كهربا" من الزمالك إلى الأهلي.



وقالت "فرح"، خلال البرنامج، إن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مكثفة مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأكدت فرح علي، أن الزمالك تواصل مع أزارو للتعاقد معه؛ ردا على صفقة انتقال محمود عبدالمنعم كهربا إلى النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي، ولكن لم يتعاقد مع اللاعب أو يحسم الصفقة، وإنما الأمر مجرد مفاوضات.



ويعاني أزارو من عدم المشاركة أساسيا مع النادي الأهلي مؤخرا؛ لعدم اقتناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بخدماته وقدراته واعتماده على جونيور أجايي ومروان محسن.