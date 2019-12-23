اليوم.. "نقل النواب" تبحث مشكلات القطاع فى الأقاليم

تعقد لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، اجتماعان، اليوم الإثنين، تناقش خلالهما عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حول مشكلات الطرق في بعض محافظات الوجه البحري والصعيد.



يتناول الاجتماع الأول مناقشة:

- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زين الدين، بشأن حاجة المواطنين إلى إنشاء وتركيب سلم حديدي على كوبرى المعدية على الطريق الدولي الساحلي، بمحافظة البحيرة.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمد كلوب، بشأن الحاجة إلى استكمال عملية رصف طريق النوافعة من البرون إلى المتحرك بطول 16 كم بمحافظة الشرقية.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب أمين الدين جودة، بشأن سوء حالة طريق القنطرة العريش رفح، وعدم وجود أي إرشادات مرورية.



أما الاجتماع الثاني فيتناول مناقشة:

- طلب الإحاطة المقدم من النائب صبري يوسف داوود، بشأن سرعة الانتهاء من طريق قنا الأقصر.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبوالخير، بشأن عدم رصف طريق وادي النقرة بمركز نصر النوبة بأسوان، بداية من قرية توشكى إلى محطة رفع المياه رقم 6 بطول 25 كم.