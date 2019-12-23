تفاصيل إهداء محمد صلاح قميصه لمدير المستشفى التعليمى السابق بطنطا

أهدى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، قميصه إلي طبيب الاسرة والذي يشرف علي علاج والده ووالدته، وذلك عقب فوزه ببطولة العالم للأندية التي أُقيمت بقطر.



ونشر الدكتور جمال إبراهيم موسى، طبيب الباطنة ومدير المستشفى العالمي الجامعي بطنطا، الأسبق صورًا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن تسليمه تيشيرت اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي.



وقال "موسى"، في تصريحات له، إن خال اللاعب أهداه تيشيرت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الأخيرة، كما تم التواصل مع اللاعب هاتفيًا وهنأه خلال المكالمة على فوزه ببطولة كأس العالم للأندية وحصوله على أفضل لاعب بالبطولة، متمنيًا له التوفيق في مسيرته الكروية.



وكشفت مصادر مقربة من أسرة اللاعب أن زيارة خاله للطبيب كانت بهدف استشارة طبية.