-
الإثنين 23 ديسمبر 2019 الموافق 26 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حسابات القطاع العام فى ميزان "خطة النواب".. اليوم

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:41 ص
جريدة الدستور
مني هيبة
طباعة
تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، المكلفة بمراجعة الحسابات الختامية للدولة، برئاسة النائب مصطفى سالم، اجتماعًا، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2018 2019.

يتناول الاجتماع بحث طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام من واقع حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 2019.

كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها، حساب ختامي موازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن ذات السنة، وذلك بحضور ممثلي وزارات المالية، والتخطيط، وقطاع الأعمال العام. 

كانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها، أمس الأحد، المتأخرات الحكومية لدى الغير، والتي أثارت حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة، بسبب الزيادة المستمرة في أرصدة الديون المستحقة للحكومة لدى الغير بشكل سنوي، حيث أشارت اللجنة إلى أنها بلغت 385 مليار في نهاية العام المالي الماضي، مقابل 315 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بزيادة قدرها نحو 70 مليار جنيه بنسبة 22%.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

الخرف يصيب النساء أكثر.. أبرز الدراسات الطبية فى 2019

منذ حوالي 12 ساعة

"مفيش هزار كله هيشتغل".. رسالة الرئيس السيسى للوزراء الجدد

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء.. والقاهرة 20 درجة

منذ حوالي 23 ساعة

ليدى جاجا: لا أتذكر آخر مرة استحممت فيها

الصور

image description

محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد القافلة الدعوية للأزهر (فيديو)

image description

بابا نويل يعمل "دليفري" في الأقصر (صور)

image description

محافظ مطروح يتابع أعمال رصف وتطوير شوارع المحافظة (صور)

image description

بالصور.. ورشة عمل لصاحبات المشروعات الصغيرة ببنى سويف

image description

إيداع راجح بسجن وادي النطرون لتخطيه سن الطفولة

الأكثر قراءة

بعد هتافه "يحيا العدل".. محامي المتهم الرابع يوجه رسالة لوالد محمود البنا

بعد الحكم بحبسها.. شادى محمد يتقدم بطلب لمنع زوجته من السفر

نائبة تطلق الخرطوش من البلكونة:"إحنا اللي بنشرّع القانون"

فيديو.. حقيقة تعاقد الزمالك مع وليد أزارو مهاجم الأهلى

أيام زمان

سر محاولة انتحار نجلاء فتحي.. وكيف أنقذها عبد الحليم حافظ؟

مديحة كامل توفيت في اليوم الذي تمنته بالضبط.. فما قصة «الموت المنتظر»؟

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

نجم الساعة

سر محاولة انتحار نجلاء فتحي.. وكيف أنقذها عبد الحليم حافظ؟

الصحة

الحفاضات القماشية أفضل لبشرة طفلك الحساسة

5 عادات تمنحك الشباب الدائم

دراسة: تربية الكلاب تعمل على تحسين الصحة النفسية

بدانة الحوامل تؤثر على حركة الأطفال ومعدل ذكائهم

الرئيس نيوز

أردوغان في 2019: من "قرصان المتوسط" إلى "مقاول مرتزقة"

غادة والي تستقبل وزيرة التضامن الجديدة بالورود والأحضان

وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

بالفيديو.. برلمانية تطلق خرطوش من شرفة منزلها.. وترد: "إحنا اللي بنشرع القانون"

منوعات

تعرف على لبن الصويا البديل الأمثل لمرضى حساسية الألبان

بالورق الملون.. "مريم" تخلد الذكريات والمناسبات بفن "الكويلينج"

دراسة تكشف ما يفعله الدواء بصحة الأطفال

افتتاح منطقة "رياض سفاري" لاستقبال الزوار الجمعة

كشكول

اجتماع بغرب مدينة نصر لبحث استعدادات امتحانات نصف العام

نفابة المعلمين بوسط الجيزة ترحب بالتجديد لـ"حجازي"

انتحار طفل شنقًا بقطعة قماش بمحافظة قنا

بالصور.. "كشك" تشيد بتمكين الرئيس للشباب

إسلام سياسي

ماكرون يتعهد بالقضاء على داعش في غرب أفريقيا

تهديدات داعشية لألمانيا في كريسماس

إخوان اليمن يهاجمون كاتبة سعودية تفضحهم

سكرتير القرضاوي يجدد تهديده للإخوان

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يختبئ بين الأشجار و«ينشن» بدم بارد
د.أحمد الخميسى
لماذا يقال لـ«إسماعيل» يا أبوالسباع؟
ماجد حبته
لو لم يكن «القتيل» قطريًا!
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
المزيد

الثقافة

قريبا.. الطبعة الثانية من رواية "الحامي" لـ أحمد صوان

"هيئة الكتاب" تهدى 20 نسخة من كل عمل لمعرض "سلام"

موسيقى عربية ومحاضرات ثقافية بالإسكندرية.. صور

العودة.. رواية لدولسي ماريا كردوسو عن بيت الياسمين

صفحتنا ع الفيس بوك