حسابات القطاع العام فى ميزان "خطة النواب".. اليوم

تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، المكلفة بمراجعة الحسابات الختامية للدولة، برئاسة النائب مصطفى سالم، اجتماعًا، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2018 2019.





يتناول الاجتماع بحث طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام من واقع حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 2019.





كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها، حساب ختامي موازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن ذات السنة، وذلك بحضور ممثلي وزارات المالية، والتخطيط، وقطاع الأعمال العام.



