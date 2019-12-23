حسابات القطاع العام فى ميزان "خطة النواب".. اليوم
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:41 ص
مني هيبةطباعة
تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، المكلفة بمراجعة الحسابات الختامية للدولة، برئاسة النائب مصطفى سالم، اجتماعًا، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2018 2019.
يتناول الاجتماع بحث طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام من واقع حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 2019.
كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها، حساب ختامي موازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن ذات السنة، وذلك بحضور ممثلي وزارات المالية، والتخطيط، وقطاع الأعمال العام.
كانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها، أمس الأحد، المتأخرات الحكومية لدى الغير، والتي أثارت حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة، بسبب الزيادة المستمرة في أرصدة الديون المستحقة للحكومة لدى الغير بشكل سنوي، حيث أشارت اللجنة إلى أنها بلغت 385 مليار في نهاية العام المالي الماضي، مقابل 315 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بزيادة قدرها نحو 70 مليار جنيه بنسبة 22%.