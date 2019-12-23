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حوادث

بعد الحكم بحبسها.. شادى محمد يتقدم بطلب لمنع زوجته من السفر

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:10 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح _ اسلام قورة
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تقدم دفاع لاعب النادى الأهلي السابق، شادي محمد، بطلب للنيابة العامة، لمنع زوجته من السفر، عقب صدور حكم قضائي ضدها من محكمة جنح مدينة نصر، بحبسها وشقيقها و3 آخرين 3 سنوات؛ لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكاته الخاصة.

كان شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، حرر محضرا بقسم شرطة مدينة نصر يتهم فيه زوجته وشقيقها بسرقة محتويات شقته، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتسلّمت النيابة التحريات الأمنية والتي أكدت صحة اقتحام زوجة شادي محمد لشقته أثناء سفره وسرقة أمواله ودروع وميداليات ونياشين خاصة به.

وكشف شادي محمد، تفاصيل واقعة سرقة شقته بمنطقة مدينة نصر، وقال إنه فوجئ من خلال الجيران وكاميرات المراقبة أنهم وراء الواقعة.

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