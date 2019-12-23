"تشريعية النواب": اجتماعات مكثفة لإنهاء القوانين المحالة من المجلس

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن اللجنة ستعقد عددًا من الاجتماعات المكثفة، على مدار اليوم وغدًا، وبواقع إجتماعان يوميًا، لانهاء القوانين المحالة إليها.



وتابع في تصريحات لـ"الدستور" أن اللجنة ستستهل اجتماعاتها، اليوم الاثنين، بمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، وقانون الأحوال المدنية في ذات الشأن، بالإضافة إلي المقترح المقدم من النائبة عبلة الهواري في ذات الموضوع، بمشاركة مكتبي لجنتي الشئون الدينية والتضامن.



وفي حال الانتهاء منه، ستنتقل إلى مناقشة قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات المقدم من الحكومة، يليه مناقشة قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين المقدم من الحكومة، وآخرين مقدمين النائب محمد الكومي، والنائب عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع.



وفي السياق قال الطماوي إنه، لا يتوقع الإنتهاء من القوانين الثلاثة خلال اجتماعات اليوم، ولذلك ستواصل اللجنة اجتماعاتها غدًا الثلاثاء للإنتهاء منها.