التصديق على عضوية "المحرصاوى وأبو السرور" بمجمع البحوث الإسلامية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتماد انتخاب الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية.



واختار أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، برئاسة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من خلال الاقتراع السري، الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس الجامعة، عضوًا بالمجمع في مار س 2018.



كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتماد انتخاب الدكتور جمال أبو السرور العميد الأسبق لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، ومدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية.



ويعد العالم الدكتور جمال أبو السرور الذي كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم، أغسطس الماضي، أحد رواد طب النساء​ وعلامة مضيئة في عالم الإخصاب، وأحد أبرز علمائنا على مستوى العالم، وارتبط اسمه بتأسيس أول مركز مصري عربي لأطفال الأنابيب في مصر عام 1986.