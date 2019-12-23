بالصور.. مقام الحسين يتزين بالورود لاستقبال مريديه فى المولد

حرص العاملين في مسجد الحسين على تزيين مقامه بالورود لاستقبال مريديه خلال الاحتفال بذكرى قدوم رأسه الشريف إلى مصر.



وشهد مقام الحسين زحاما كبيرا من مريديه الذين حرصوا على زيارته للتبرك والصلاة داخل المقام والدعاء.



ويشهد الآلاف من محبي آل البيت وأتباع الطرق الصوفية في مصر والعالم العربي والإسلامي، حفل إنشاد أثنينية مولد الحسين رضى الله عنه، بمناسبة استقرار رأس سيد الشهداء بمصر.



يذكر أن مولد الامام الحسين كانت ليلة افتتاحه يوم 17 من الشهر الجاري، على أن تكون الليلة الختامية لمولده الشريف يوم الثلاثاء المقبل 24 ديسمبر.