اليوم.. "البرلمان" يناقش قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، عن موقف اللجنة من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المقدم من الحكومة، في ظل خلو منصب رئيس جهاز تنمية المشروعات، بعد اختيار رئيسته الدكتورة نيفين جامع، لتولي حقيبة التجارة والصناعة في التعديلات الوزارية التي جرت أمس الأحد.



وقال "مرعي" في تصريحات لـ "الدستور" إن اللجنة ستستأنف اجتماعتها حسب الجدول المعلن عنه على الموقع الرسمي للبرلمان، وتتضمن أربعة اجتماعات اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، بواقع اجتماعان يوميًا.



وأفاد رئيس لجنة مشروعات النواب، أن غياب رئيس الجهاز لن يؤثر في سير مناقشات القانون، حيث إنه كان ممثلًا في جميع الجلسات السابقة، بعدد من قياداته إلى جانب رئيسته، لافتًا إلى أن هؤلاء الممثلين لهم كامل التفويض للبت فيما يطرح خلال مناقشات اللجنة.



وفي ذات السياق، أشار "مرعي" إلى أن "جامع" ستشارك في الاجتماعات المقبلة للجنة بصفتها الجديدة، وزيرًا للصناعة.