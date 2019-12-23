طلاب الأزهر يلتفون حول الحبيب الجعفرى فى مولد الحسين (صور)

شهدت ندوة الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، خلال احتفالات ذكرى قدوم رأس سيدنا الحسين بن علي إلى مصر، حضور كبير من طلاب الأزهر الوافدين من الخارج.



والتف مئات الوافدين حول الحبيب علي الجفري أثناء إلقاء كلمته بالندوة حتى امتلأت ساحة الاحتفال التي نظمتها الطريقة الرفاعية.



ويشهد الآلاف من محبي آل البيت وأتباع الطرق الصوفية في مصر والعالم العربي والإسلامي، حفل إنشاد أثنينية مولد الحسين رضي الله عنه، بمناسبة استقرار رأس سيد الشهداء بمصر.



يذكر أن مولد الأمام الحسين كانت ليلة افتتاحه يوم 17 من الشهر الجاري، على أن تكون الليلة الختامية لمولده الشريف يوم الثلاثاء القادم 24 ديسمبر.