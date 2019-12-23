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حوادث

ضبط متهم بالاتجار بالأقراص المخدرة فى بولاق الدكرور

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:13 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح _ اسلام قورة
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بحيازة عدد من الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور، وبمواجهته اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تم ضبط المتهم عقب ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد اتجار عاطل بالأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه بمحيط مسكنه.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص المخدرة لترويجها على زبائنه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، وأشار إلى تواصله هاتفيا مع عملائه لتحديد مكان مقابلتهم لبيع المواد المخدرة لهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

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