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لأول مرة.. "المسمارى" يكشف عدد المقاتلين فى الجيش الليبى

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:06 ص
الجيش الليبى
الجيش الليبى
أحلام عبدالرحمن
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قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن قوام الجيش الليبي قبل 2014 يشبه وضعه في عام 1940، حيث لم تكن هناك حكومة ولا دولة، كان هناك الاستعمار الإيطالي، لكن الجيش تكون وأسس دولة، وحرر ليبيا.

وأضاف "المسماري"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الجيش في 2014 تكون من جديد على يد المشير خليفة حفتر، وكانت العملية في السنة الأولى ليس جيش الدية وحدات عسكرية ومخزون من الذخائر والأسلحة ومخزوت استيراتيجي وخطط إمداد لوجيسيتي".

وأشار إلى أنه تم بناء جيش يعتمد على الانتماء والوطنية، والقائد مشير حفتر لم يخاطب ضابط للالتحاق بالجيش ولم يراسل أحد، وأطلق العملية وكل عسكري وطني غيور التحق به.

وأردف: "بعد استنهاض الهمم ورد الاعتبار للجيش بعملية الكرامة، أصبح قوام الجيش الليبي يتجاوز 85 ألف مقاتل".

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