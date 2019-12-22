السجن 10 سنوات للمتهمين بسرقة سيارة نائب دائرة فاقوس بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار مختار ماضى، بمعاقبة 6 أشخاص متهمين بسرقة سيارة النائب محمد كلوب، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، بالسجن المشدد 10 سنوات.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة فاقوس، بلاغا يفيد أنه أثناء قيادة محمد على كلوب، 61 سنة، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، سيارته بدائرة المركز، قام مجهولون باعتراض طريقه وسرقة سيارته وهاتفه المحمول وبالطو وعباءة، ومبلغ مالى من أحد المرافقين للنائب، أثناء تواجده برفقته.



وتم تشكيل فريق بحث جنائى، لكشف غموض الواقعة، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، "إ. ب. م"، 35 سنة، مقيم أولاد صقر، و"ر. م. ح"، مقيم أولاد صقر، 29 سنة، و"ح. م. م"، و"ه. م. ع"، 35 سنة، ميكانيكى، و"ح. ش. ح"، 26 سنة، و"ع. أ. ح".



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبإحالتهم للنيابة العامة أحالتهم لمحكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم.