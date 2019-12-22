قريبا.. الطبعة الثانية من رواية "الحامي" لـ أحمد صوان

تصدر قريبًا عن دار ابن رشد للنشر الطبعة الثانية من رواية "الحامي" للروائي والصحفي أحمد صوان؛ وهي الأولى للكاتب، لكنها العمل الأدبي الثاني له بعد المجموعة القصصية "أوراق غريبة" التي صدرت عام 2014.



وتبنى الرواية أحداثها على مجموعة التفاعلات التاريخية في خط زمني يبدأ مع نجاح حركة الضباط الأحرار في الإطاحة بحكم الأسرة العلوية في مصر، ويمتد مع عصري الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر وأنور السادات، ووصولا لانتهاء حكم الجماعة المحظورة بعد ثورة 25 يناير، وعبر أحداثها تظهر الكثير من التحولات الاجتماعية والسياسية في مصر طوال تلك المراحل الزمنية.



وكتب الروائي والناقد مصطفى بيومي عن الرواية في موسوعة "اليهود في الرواية المصرية.. الاندماج والقطيعة": مصر في الثورتين 1952 و2011 وبينهما، موضوع رواية أحمد صوان. كثيرة هي القضايا والهموم التي يُفجرها النص ذو الأبعاد المُتعددة المتشعبة، واليهود في مصر من المحاور المهمة التي يتعرض لها من منظور يجمع بين الذاتي والموضوعي، وصولًا إلى التلاقي عند اكتمال الشهادة مع أزمة الوطن المحاصر بالإخفاق جراء ثورتين لا يتحقق من أحلامهما إلا أقل القليل.