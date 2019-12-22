الأردن: بدء استيراد الغاز من نوبل إنرجي مطلع 2020

قالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة للدولة "نيبكو" في بيان اليوم الأحد إنها ستبدأ الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل انرجي الأمريكية في مطلع عام.2020

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد، يأتي الضخ التجريبي وفقا للاتفاق الموقع بين الطرفين في عام 2016، ويهدف الضخ التجريبي لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحية لبدء الضخ الفعلي بكميات كبيرة بغرض توليد الكهرباء.

وأفاد بيان الشركة أن فترة الضخ التجريبي ستستمر ثلاثة أشهر على الأقل.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركاء من بينهم نوبل انرجي وشركة ديليك دريلينج الإسرائيلية قد وقعوا في سبتمبر عام 2016 على اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي بقيمة 10 مليارات دولار من حقل ليفياثان بمنطقة شرق البحر المتوسط، وستحصل الأردن بموجبه على 6ر1 تريليون قدم مكعب من الغاز في المجمل طوال 15 عاما.

ولا يتطلب اتفاق الغاز الذي أبرمته الشركة الأردنية مع إسرائيل موافقة البرلمان الأردني.