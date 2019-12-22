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بعد هتافه "يحيا العدل".. محامي المتهم الرابع يوجه رسالة لوالد محمود البنا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:41 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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أكد أحمد جبر، محامي المتهم الرابع إسلام إسماعيل، في قضية مقتل محمود البنا، شهيد الشهامة، أنه من هتف في قاعة المحكمة "يحيا العدل".

لماذا هتف يحيا العدل؟

وقال أحمد جبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه عندما أسندت إليه القضية، تأكد بعقيدته كمحامي أن الولد موقفه سليم ولا يمكن يتشابه موقفه مع باقي المتهمين.

وأردف: "تقدم إسلام للمحاكمة لمجرد أنه تواجد على مسرح الواقعة، لم ينسب إليه أنه اشترك بأي مساهمة في الجريمة، أو الاعتداء على محمود البنا".

وعقب أديب، قائلًا إنه كان يقود الدراجة البخارية ونقل المتهمين.

رسالة من المحامي لوالد محمود البنا

وعن عدم مراعاته لمشاعر والد القتيل، قال محامي المتهم الرابع: "لو مكان والد محمود البنا، لشكرت القضاء أنه أنزل أقصى عقوبة على المتهمين"، وعقب أديب: "لا أنت كده مش مكانه، كده أنت في مكان تاني آخر".

وقضت محكمة جنايات الطفل في مجمع محاكم شبين الكوم الكلية، ظهر الأحد، بالسجن 15 سنة لكل من محمد أشرف راجح، إضافة إلى إسلام عواد علي، ومحمد الميهي، بينما عاقبت إسلام إسماعيل بالسجن 5 سنوات، لإدانتهم بقتل الطالب محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا بشهيد الشهامة.

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