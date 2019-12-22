الرئيس العراقي يلوح بالاستقالة من منصبه

أفادت وسائل إعلام عراقية مساء اليوم الأحد بأن الرئيس العراقي برهم صالح لوح للقوى السياسية بالاستقالة من منصبه قبل تكليف مرشح للحكومة الجديدة لا ينال قبول الشعب.

وبحسب المصادر، فإن الرئيس العراقي يتعرض حاليا لضغوط من كبيرة من "تحالف البناء لتمرير المرشح قصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة المقبلة وأن الرئيس العراقي حث الكتل على الاستماع إلى مطالب المتظاهرين".

من جانب آخر، صرح حسن الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان في تصريح صحفي بأن "أي مرشح لا يمثل ارادة الشعب لن يكون مقبولًا حتى لو تقدم من جميع الكتل في مجلس النواب وأن رضا الجماهير هو الأساس في تسمية رئيس الوزراء القادم".