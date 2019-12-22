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فيديو والد محمود البنا يكشف استفزازات أهل راجح له داخل الجلسات

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:23 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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كشف محمد البنا والد محمود البنا، عن تعرضه لاستفزازات من جانب عائلة محمد راجح المتهم الأول من بين أربعة متهمين بقتل ابنه، وذلك خلال الأربع جلسات التي حضرها، حتى صدور الحكم اليوم.

وقال والد البنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ليست المرة الأولى التي يستفزنا فيها، دايما بيقعدوا يهزروا ويقولوا هناخد الولاد واحنا ماشيين، ويتريقول على المحامين مفكرين انهم هياخدوا أحكام".

وأضاف: "استفزونا بكلمات جارحة خلال الأربع جلسات، محدش بيحاسب الناس على مشاعر الإنسانية".

وأردف والد البنا: "أنا عايز حق ابني بشرع ربنا، باستثناء من الرئيس، لا غبار على القاضي، هو مجبور بنص القانون".

وقضت محكمة جنايات الطفل في مجمع محاكم شبين الكوم الكلية، ظهر الأحد، بالسجن 15 سنة لكل من محمد أشرف راجح، إضافة إلى إسلام عواد علي، ومحمد الميهي، بينما عاقبت إسلام إسماعيل بالسجن 5 سنوات، لإدانتهم بقتل الطالب محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا بشهيد الشهامة.

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