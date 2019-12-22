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والد محمود البنا: أنا مصدوم وكنت أتوقع إعدام المتهمين بحكم استثنائى

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:15 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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أعرب محمد البنا والد محمود البنا، عن صدمته من الحكم على ثلاثة من قتله ابنه باسجن 15 عامًا فقط، والحكم على الرابع بـ 5 سنوات، قائلًَا إنه كان يتوقع حكمًا استثنائيًا، يشفي غليلهم.

وأضاف والد البنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كنا ننتظر حاجة تشفي غليلنا، تنصر العدل على الظلم، أن يطبق شرع ربنا، لو تم الحكم بالإعدام على الأربعة كان هيبقى جزء من حقنا وجزء من حق المجتمع، وبادرة أمل للعدل في مصر".

وقضت محكمة جنايات الطفل في مجمع محاك شبين الكوم الكلية، ظهر الأحد، بالسجن 15 سنة لكل من محمد أشرف راجح، وإسلام عواد علي، ومحمد الميهي، بينما عاقبت إسلام إسماعيل بالسجن 5 سنوات، لإدانتهم بقتل الطالب محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا بشهيد الشهامة.

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