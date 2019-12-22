افتتاح منطقة "رياض سفاري" لاستقبال الزوار الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الأحد، افتتاح منطقة "رياض سفاري"، التي ستدشن الرحلات الطبيعية في موسم الرياض الترفيهي.



وقالت الهيئة في بيان إن "زوار موسم الرياض سيكونون، الجمعة، على موعد مع افتتاح منطقة "رياض سفاري التي سيكون لها طابع مختلف ومميز يضفي مزيدًا من التنوع على فعاليات موسم الرياض الثقافية والترفيهية والرياضية".



وتقع منطقة "رياض سفاري" في منتجع "نوفا" غرب الرياض، حيث سيكون زوارها على موعد مع رحلة خاصة إلى عالم الحيوانات الحقيقي، على سيارات صممت خصيصًا وفق أعلى معايير الأمان للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات النادرة والمفترسة داخل بيئتها الطبيعية، بحسب الهيئة السعودية.

