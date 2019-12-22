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سياسي

عضو لجنة القيم: نائبة الخرطوش لم تخالف مدونة السلوك البرلماني

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:08 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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قال محمد مدينة، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق النائبة نوسيلة إسماعيل، النار في الهواء بمناسبة زفاف ابنتها، أمر غير مستحب من الناحية الإنسانية، لكنه غير مخالف لمدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى لائحة مجلس النواب.

وأضاف مدينة في تصريحات لـ"الدستور"، أن النائبة لم تخالف اللوائح وقامت بهذه الواقعة دون قصد منها كما أنها ذكرت أن سلاحها مرخص ومعها ما يثبت ذلك.
وأوضح مدينة، أنه وفقًا للائحة يحال النائب إلى لجنة القيم من هيئة المكتب بمجلس النواب، ومن ثم البت في أي واقعة تخل باللائحة المنصوص عليها من البرلمان.
وكانت نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب، أكدت أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاقها النار في الهواء كان بمناسبة زفاف ابنتها، مؤكدة أن السلاح مرخص.

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