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عالم

الاحتلال الإسرائيلى يتراجع عن قراره ويمنح مسيحى غزة تصاريح دخول القدس

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:04 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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تراجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن قرارها بمنع السكان المسيحيين في قطاع غزة من دخول القدس والضفة الغربية للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد.

وقررت سلطات الاحتلال منح تصاريح الدخول لمسيحيي قطاع غزة، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأفادت صحيفة معاريف، أن ما يسمى بمنسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق كميل أبو ركن قرر توسيع الإجراءات المدنية الخاصة بأعياد الميلاد لمسيحيي غزة، بعد التشاور مع جميع الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم إصدار تصاريح دخول إلى القدس والضفة الغربية، دون تحديد الحد الأدنى للسن.

وكانت سلطات الاحتلال كانت قررت في الثالث عشر من الشهر الجاري منع المسيحيين من سكان قطاع غزة، من زيارة الأماكن المقدسة في بيت لحم ومدينة القدس المحتلة خلال فترة أعياد الميلاد المجيدة، الأمر الذي لاقى استنكار فلسطيني واسع.

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