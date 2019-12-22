العناني والمشاط يبحثان سبل التعاون بين السياحة والتعاون الدولي

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الأحد، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة السابقة ووزيرة التعاون الدولي الحالية.



والتقي الوزيران لبحث الملفات المهمة في وزارة السياحة، وأطر التعاون المستقبلية بين وزارة السياحة والآثار، ووزارة التعاون الدولي.



وهنأته الوزيرة بالمنصب الجديد، متمنية له دوام النجاح والتوفيق، ومعربة عن ثقتها الكاملة في قدرته على استكمال النجاح الذي تحقق في قطاعي السياحة والآثار.



من ناحيته، هنأ الدكتور خالد العناني، الدكتورة رانيا المشاط، متمنيًا لها مزيدا من النجاح في منصبها الجديد، ومعربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها لتطوير قطاع السياحة خلال توليها منصب وزيرة السياحة.



أكد عزمه البناء على ما تحقق من نجاحات في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل استعادة مصر لمكانتها السياحية عالميًا.



وأشار العناني إلى أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، وأن ما تتميز به مصر بين سائر الدول هي آثارها الفريدة التي ليس لها مثيل.



وأشار إلى التعاون المثمر الذي كان بين الوزارتين قبل انضمامهما، مثمنا حرص الدكتورة رانيا المشاط علي زيارتها له في أول يوم لتوليه منصب وزير السياحة والاثار وهو نموذج للتعاون المؤسسي المثمر في الدولة.



وأعرب وزير السياحة والآثار عن ثقته في نجاح هذه المنظومة الجديدة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار.