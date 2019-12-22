الجيش السوري يتصدى لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري

تصدى الجيش السوري مساء اليوم الأحد، لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري، وسط البلاد حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية



وفي وقت سابق قالت الوكالة الرسمية، إن وحدة من القوات السورية، تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل في منطقة تل الدرة ومزارع الحمراء بريف السلمية الغربي.



ولم تكشف "سانا" عن هوية الطائرة المسيرة، والأضرار الناجمة بالمنطقة بعد إسقاطها بالمتفجرات