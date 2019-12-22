لبنانيون يحتشدون أمام المجلس النيابي ويقطعون عددا من الطرق

عاد المتظاهرون اللبنانيون إلى الاحتشاد في عدد من الميادين والساحات الرئيسية، وفي محيط مقر مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، كما لجأوا إلى قطع عدد من الطرق لا سيما في بعض مناطق بيروت ومدن الشمال اللبناني، وتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية في مناطق متفرقة من محافظة جبل لبنان، وكذلك في الجنوب لا سيما مدينتي صيدا وصور.



وردد المحتجون الهتافات التي تؤكد استمرار الانتفاضة الشعبية حتى رحيل كافة الطبقة السياسية الحاكمة، والاعتراض على تكليف الدكتور حسان دياب، برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، والمطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.



وتوافدت أعداد كبيرة على ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة بيروت، كما احتشد المتظاهرون في الطريق المؤدي إلى مجلس النواب (شارع بلدية بيروت) بأعداد كبيرة.



كما تواصلت لليوم الثالث على التوالي تحركات مناصري رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، في عدد من مناطق وسط بيروت، لاسيما منطقة (كورنيش المزرعة)، دون أن تشهد التظاهرات هناك أية تدافع أو مواجهات مع القوى الأمنية والجيش على عكس المصادمات التي وقعت أول من أمس الجمعة.



من ناحية أخرى، نفى الجيش اللبناني، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام اللبنانية، حول قيامه بمنع حافلات عند نقطة التفتيش الأمنية الموجودة عند (جسر المدفون) كانت تقل متظاهرين من مدينة طرابلس (شمالا) في طريقهم نحو بيروت للمشاركة في المظاهرات بساحات العاصمة.



وأكد الجيش، في بيان، أن توقيف الحافلات لم يكن من قبيل المنع، وإنما في إطار عمليات التفتيش المعتمدة كجزء من إجراءات الأمن التي يقوم بها الجيش، وأن بعض الأشخاص من مستقلي تلك الحافلات حاولوا الاعتراض على عملية التفتيش رافضين الامتثال لتعليمات وأوامر الحاجز الأمني