كندا تدعو بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أعربت الحكومة الكندية، اليوم الأحد، عن خيبة أملها بشأن الفيتو الذي استخدمته كل من الصين وروسيا، ضد قرار الأمم المتحدة باستمرار إرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا، داعية جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في البلاد.



وقال وزير الخارجية فرانسوا، فيليب شامباين، ووزيرة التنمية الدولية كارينا جولد، في بيان مشترك: تشعر كندا بخيبة أمل شديدة إزاء حق النقض في قرار للأمم المتحدة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سوريا من جانب روسيا والصين، سيمنع هذا القرار ملايين السوريين من تلقي المساعدات التي يحتاجونها بشكل عاجل.



وأضاف البيان، نشعر بقلق خاص إزاء الوضع في إدلب، حيث يواجه السكان المزيد من العنف، بما في ذلك الغارات الجوية.



وتعهدت كندا بأكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية استجابة للأزمة السورية، وتدعو جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى السكان المحتاجين.