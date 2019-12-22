فيديو أحمد موسى يكشف أسباب دمج وزارتي السياحة والآثار

طالب الإعلامي أحمد موسى، بتفعيل دور هيئة تنشيط السياحة بإيجابية، متسائلًا: "هل تم حلها؟، لأنه لا يعلم اسم رئيس الهيئة أو عملها".



وقال أحمد موسى، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا أسمع شيئا عن هيئة تنشيط السياحة منذ عامين، لا أعرف إن كانت موجودة أم جمدت، وأتمنى أن يكون لها دور".



وأضاف: "أين شركة مصر للسياحة الآن؟ وماذا ينقصها؟ يجب أن تعود بقوة مرة أخرى، خاصة أننا مقبلون على مرحلة تدفق سياحي"، معربًا عن أمنيته بتجاوز إجمالي دخل مصر من السياحة عام 2020 لنظيره عام 2010، والذي كان يقدر بـ14 مليار دولار.



وكشف أحمد موسى أسباب دمج وزارتي السياحة والآثار قائلًا: "تقديري الشخصي أنه الاختيار الأمثل من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، كون مصر على وشك افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف في العالم، والذي سيحضره زعماء وقادة الدول، والدكتور خالد العناني، نجح في ملف التسويق للمتحف"، مشيرًا إلى أن مهام وزارتي السياحة والآثار ذات صلة قوية.