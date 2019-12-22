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عالم

روسيا: مستعدون لعرض صاروخ سارمات أمام الأمريكيين

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:05 م
جريدة الدستور
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أعلن وزير الخارجية سيرجي لافروف، استعداد روسيا في لحظة معينة، لعرض صواريخ "سارمات" الاستراتيجية الواعدة أمام الأمريكيين.

وأضاف لافروف، أن الجانب الروسي أخطر الأمريكيين في إطار معاهدة "ستارت-3" للحد من الأسلحة الاستراتيجية بعرض أنظمة السلاح الروسية الجديدة، بما فيها الفرط صوتية.

وأشار لافروف، إلى أن، روسيا مستعدة لدمج هذه الأنظمة مع الأسلحة الواردة في معاهدة "ستارت-3" الموقعة عام 2010.

ولفت إلى أن روسيا عرضت مؤخرا صاروخ "أفانغارد" فرط الصوتي، وهي مستعدة في مرحلة معينة، لعرض صاروخ "سارمات".

وذكر لافروف، أن أنظمة الأسلحة الحديثة الأخرى، التي تحدث عنها الرئيس فلاديمير بوتين في رسالته إلى الجمعية الفدرالية في مارس 2018، ليست مشمولة بالمعاهدة.

وفي نوفمبر، أعلن الرئيس بوتين، أن مهمة أحدث أنظمة السلاح الروسية، هي "ضمان أمن روسيا في ظل التهديدات المتزايدة التي تحيط بنا".

وأعلن أن روسيا باتت تملك أسلحة لا نظير لها في العالم، وأنها لا تهدد أحدا بها، وشدد على أن الجانب الروسي مستعد لبذل قصارى جهده لتفعيل "عملية نزع السلاح".

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