"الخائن يهرب".. السراج يطلب الجنسية البريطانية

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي قائم بمهمته في طرابلس على أكمل وجه، في القضاء على ما تبقى من مليشيات، موضحًا أن الجيش الليبي يتواجد داخل طرابلس، والمليشيات كلها تحت قبضة الجيش الليبي.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن المتابع للشأن في ليبيا يدرك أن الدعم التركي والقطري لم يتقف عن الميلشيات منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن ما وصل للميلشيات صالح لتسليح جيوش، وليس مجرد أعداد من العصابات.

وواصل أن تركيا أمدت هذه الميلشيات بالطائرات ومئات المدرعات، والأسلحة النوعية، مشيرًا إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي بعدما فشل سياسيًا واقتصاديًا ودينيًا، وجد في مشروع الدولة العثمانية وسيلة للعودة مرة آخرى.

واستكمل أن فايز السراج الأن اتخذ استعداداته للهروب خارج ليبيا، منوها بأن فايز السراج طلب الحصول على الجنسية البريطانية، وحول أمواله للخارج، واشترى بيتا في لندن، لافتًا إلى أن السراج لا قيمة له، والآن هو أدى الدور المطلوب منه وسيهرب.