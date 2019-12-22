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فن

عز يبدأ تصوير مسلسله الرمضاني نهاية يناير المقبل

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:56 م
أحمد عز
أحمد عز
حسن أمين
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يستعد النجم أحمد عز لبدء تصوير مشاهد مسلسله الجديد، الذى سيشارك به فى الماراثون الدرامى الرمضانى ٢٠٢٠، نهاية يناير المقبل، بعد الانتهاء من عرض مسرحية «علاء الدين» فى المملكة العربية السعودية، ليعود إلى «الشاشة الصغيرة» بعد غيابه فى العام الماضى.
وكشفت مصادر من فريق المسلسل عن أن قصة العمل تتضمن أحداثًا بوليسية مليئة بمشاهد «الأكشن»، مشيرة إلى وجود مشاورات بشأن الأبطال الذين سيشاركون «عز» فى بطولته.
وأوضحت المصادر أن صناع المسلسل عرضوا على النجمة منة شلبى تجسيد دور البطولة النسائية، لكنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بالموافقة أو الرفض حتى الآن.
وذكرت أن مؤلف العمل باهر دويدار يواصل كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، ولم يستقر على اسمه بعد، فيما يعقد المخرج أحمد علاء جلسات عمل مكثفة، خلال الفترة الحالية، للاستقرار على الخطوط العريضة لأحداث العمل.
وقدم أحمد عز آخر مسلسلاته «أبوعمر المصرى» فى رمضان ٢٠١٨، وكتبت السيناريو مريم نعوم، وتولى إخراجه أحمد خالد موسى، وشارك فيه كل من فتحى عبدالوهاب، وصبرى فواز، وأروى جودة، وعارفة عبدالرسول، ومحمود حجازى.
من ناحية أخرى، أوشك «عز» على الانتهاء من تصوير فيلمه السينمائى الجديد «العارف - عودة يونس»، إذ تبقى له نحو ٥ أيام عمل فقط وينتهى من تصوير مشاهده، ومن المقرر عرض الفيلم فى دور العرض السينمائى خلال الأشهر الأولى من العام المقبل ٢٠٢٠.
ويشارك فى بطولة الفيلم كل من: مصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وركين سعد، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة «سينرجى»، وتدور أحداثه حول قضية الحروب فى وقتنا المعاصر، خاصة «حرب العقول» التى يتعرض لها العديد من شعوب العالم.
ويستعد «عز» حاليًا لتقديم مسرحيته «علاء الدين»، التى تعاقد عليها مع «كايرو شو»، وسيبدأ عرضها خلال «موسم الرياض» بالسعودية، فى الفترة من ٢٥ ديسمبر الجارى، لمدة ٤ أيام.

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