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اقتصاد

«القاهرة » يقود تحالفًا مصرفيًا لتمويل إنشاء مصنع لإنتاج «أخشاب قش الأرز »

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:55 م
جريدة الدستور
حسن كامل - راندا التونى
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نجح بنك القاهرة فى الفوز بقيادة تحالف مصرفى بقيمة ١٥٠ مليون يورو لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـ«MDF»، فى مدينة إدكو بالبحيرة، كأحد المشروعات الجديدة التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات.
وتصل السعة الإنتاجية السنوية للمصنع إلى ٢٠٥ آلاف طن، بقيمة استثمارية كلية تبلغ ٢١٥ مليون يورو، ويعد باكورة المشروعات الصناعية التى تجنى ثمار سياسات الإصلاح الاقتصادى التى جرى تطبيقها خلال الفترة الماضية، والاستثمارات الملحوظة فى البنية التحتية، كجزء من متطلبات الاستثمار اللازم توافرها، الأمر الذى أثر بالإيجاب على المناخ الاستثمارى وتشجيع المستثمرين على البدء فى ضخ استثمارات جديدة ذات أهداف تنموية فى المقام الأول.
ونجح البنك فى اقتناص دور المروج ووكيل التمويل والمرتب الرئيسى وضامن التغطية للقرض المشترك المزمع منحه، فى ظل منافسة مع تحالفات «Consortiums» ضمت مؤسسات وبنوكًا محلية وأجنبية تقدمت لتمويل المشروع، فى ضوء تقديم البنك شروطًا تمويلية تنافسية، بعد مناقشات استهدفت الإلمام بالتفاصيل الفنية للمشروع لإمكان تقديم العرض بما يتسق معها، وذلك كأحد توجهات البنك نحو تمويل المشروعات ذات الأهداف التنموية للاقتصاد والمجتمع.
وضم التحالف الفائز بالعرض التمويلى بنكى الأهلى ومصر كمرتبين رئيسيين أولين، إضافة إلى قيام البنك الأهلى بدور المنسق العام ووكيل الضمان، وقيام بنك مصر بدور البنك الفنى.
وقال عمرو الشافعى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن تمويل المشروع يأتى فى ضوء توجهات البنك نحو الإسهام فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، كدور وطنى يجب على البنوك القيام به لتشجيع المشروعات التى تهدف إلى إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة فى أطر التغيرات الجديدة التى يشهدها مناخ الاستثمار فى مصر.
ويعد المشروع أول مشروع لإنتاج أخشاب الـ«MDF» باستخدام قش الأرز فى الشرق الأوسط بتكنولوجيا ألمانية.
واعتاد زارعو الأرز على التخلص من القش فى الماضى عبر حرقه، الأمر الذى كان يعد من أحد أهم أسباب ملوثات البيئة، لذلك يكون المشروع، إضافة إلى كونه مشروعًا اقتصاديًا تنمويًا، ذا جانب بيئى إيجابى، ويسهم فى تحويل إحدى المشكلات البيئية المزمنة فى مصر إلى منتج ذى قيمة مضافة.
ويستهدف المشروع توفير ٢٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتصدير حوالى ٥٠٪ من الإنتاج، ما سيسهم فى توفير جزء من تدفقات العملة الأجنبية للدولة.
وبهذا يكون التمويل المزمع منحه لأول مصنع لإنتاج هذا النوع من الأخشاب باستخدام قش الأرز فى الشرق الأوسط، نتاجًا لتلاقى الخبرات المالية من جانب البنوك والخبرات الفنية التى تمتلكها الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمناقشات التى بدأت بقيادة بنك القاهرة مع الشركة فى المراحل الأولى للمشروع بغرض الوصول إلى عرض تمويلى وتقنى لمشروع سيكون فخرًا للصناعة الوطنية لمصر بين دول الشرق الأوسط كأول مشروع من ذلك النوع.
من ناحية أخرى أعرب طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة الرئيس التنفيذى، عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى، لمنحه البنك شهادة تقدير تكريمًا لدوره الفعال فى دعم أنشطة صندوق «تحيا مصر».
وقال «فايد»: «هذا التكريم جاء تتويجًا لمساهمات بنك القاهرة الرائدة فى مجالات المسئولية المجتمعية وتكريس جهوده لترسيخ مفاهيم العمل المجتمعى والتنمية، والقيام بدوره المتميز فى دعم مبادرات المسئولية المجتمعية التى تهدف إلى تقديم العون والمساندة لجميع الأفكار والمبادرات التى تسهم فى تنمية المجتمع، التى تتماشى مع رؤية الدولة ٢٠٣٠، وذلك فى مختلف القطاعات الحيوية».
وشدد على التزام بنك القاهرة بدعم جميع أنشطة صندوق «تحيا مصر»، من خلال الكثير من المبادرات والمشروعات القومية التى تسهم فى دعم خطط التنمية الشاملة فى المجتمع، ومنها «الصحة وتمكين المرأة والشباب والتدريب المهنى ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع ومبادرات تنمية القرى، والمشاركة فى مشروع حى الأسمرات بمنطقة المقطم والمخصص لقاطنى العشوائيات وحملة القضاء على فيروس سى ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة المشاركة فى عدد من المشروعات المجتمعية الجديدة خلال عام ٢٠٢٠».
وتابع: «تتزايد مسئوليات وواجبات البنك تجاه المجتمع المصرى مع بداية كل عام جديد، وذلك عبر زيادة المخصص المالى الذى يتم توجيهه لدعم مبادرات المسئولية المجتمعية فى مختلف القطاعات عبر مشاركة الجهات المختلفة».
ولفت إلى أنه يجرى اختيار المشروعات والمبادرات التى يتبناها بنك القاهرة وفقًا لقواعد ومعايير محددة، تركز على تغطية جميع محافظات الجمهورية مع مراعاة تكثيف وجود البنك داخل محافظات الصعيد، والتركيز بشكل كبير على دعم ومساندة جميع فئات المجتمع خاصة الشباب والمرأة المعيلة.

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