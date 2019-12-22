العودة.. رواية لدولسي ماريا كردوسو عن بيت الياسمين

صدر حديثا عن دار بيت الياسمين للنشر والتوزيع رواية العودة للكاتبة دولسي ماريا كردوسو وترجمة ميسرة صلاح الدين.



أما عن الرواية فتدور أحداثها حول عائلة روي 15 عامًا، الذي اضطرت عائلته مثل مائة ألف من البيض الآخرين إلى مغادرة أنجولا في عام 1975، بعد إعلان الاستقلال عن البرتغال.



قبض على والد روي الذي أسس شركة نقل في لواندا، من قبل وحدة شبه عسكرية قبل وقت قصير من مغادرتهما، لكن شقيق والدته، المهتم بسلامة الأسرة يصر على أن روي وشقيقته ووالدته يذهبون دونه إلى العاصمة البرتغالية، حيث كانت والدته تشير دائمًا إلى لشبونه بنبرة من الشوق والحنين إلى الماضي.



يتم إيواء العائدين في غرفة صغيرة في فندق ضخم مليء بالعائدين في بلد دُمر اقتصادها وأصبحت تبحث عن هوية جديدة، يشعر روي بأنه غريب في بلاده كما كان يشعر أنه غريبًا في أنجولا ويحلم بالهجرة إلى أمريكا، في الوقت نفسه يحاول أن يلعب دور رب الأسرة ويتورط في علاقة حب سرية مع زوجة صديقة الوحيد بين البرتغاليين الأصليين، تصف كاردوسو لحظة حاسمة في تاريخ البرتغال وتحكي قصة كان من الممكن أن تحدث للعديد من العائدين في أماكن أخرى من العالم.



أما عن ماريا كردوسو، فهي واحدة من أهم الأصوات الأدبية في البرتغال ولدت 1964 وأمضت طفولتها في أنجولا التي كانت مستعمرة برتغالية في ذلك الوقت، وبعد فترة وجيزة من ثورة القرنفل البرتغالية واستقلال انجولا عادت إلى البرتغال عام 1975، حيث درست القانون وعملت محامية.



تلقت المؤلفة العديد من الجوائز عن منجزها الأدبي، مثل جائزة pen وجائزة الاتحاد الأوروبي للأدب، وكذلك الجائزة الخاصة للنقاد عام 2011 في البرتغال، واختيرت كأفضل كاتب عام 2011 في البرتغال، وقد اختاروا رواية العودة كواحدة من أفضل عشر روايات عام 2014 من قبل صحيفة les echos الفرنسية.