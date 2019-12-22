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"اللى معاه فلوس يخلف 5".. مسئول يكشف أفكارًا خاطئة عن حق الإنجاب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:52 م
الإنجاب
الإنجاب
أحلام عبدالرحمن
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رد الدكتور حسام عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية لقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة وأحد المسئولين عن مبادرة "حقك تنظمي"، على بعض المواطنين الذين ربطوا الإنجاب بالقدرة على الإنفاق، قائلًا: "الموضوع ليس اللي معاه فلوس يخلف 5، وغير المقتدر يخلف اتنين، فالإنجاب ليس مرتبطا بالدخل".

الأسباب المناسبة للإنجاب

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الإنجاب مرتبط بصحة الطفل وصحة الأم، وكذلك صحة الأب، موضحًا أنه فضلًا عن القدرة على الإنفاق، فيجب أن يكون لدى الأب الوقت ليستمتع بحياته، ويجلس مع أولاده، ولا يكون "شغال 24 ساعة في ساقية"، وأكد ضرورة أن تستعيد الأم صحتها بعد الإنجاب.

ولفت إلى أن هناك مؤشرات أخرى يجب أن ينظر إليها الأب والأم، وهي خصائص المجتمع من تعليم وبطالة وأمية.

زيارات منزلية

وأشار إلى أن الوزارة دربت 14 ألف رائدة تستهدف الأماكن التي تحتاج للخدمات، وتستهدف كل الرسائل الصحية، موضحًا أن توفير الإخصائية، هو نوع من التواصل وتنزل في زيارات روتينية للأماكن التي تحتاج للخدمة، فيزرن السيدات في الريف، وترى ما الذي تحتاجه السيدة، وتوضح لها الوسيلة المناسبة.

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