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منوعات

تعرف على لبن الصويا البديل الأمثل لمرضى حساسية الألبان

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:08 ص
جريدة الدستور
إيناس سعيد
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قد يُصاب البعض من حساسية تجاه اللبن وكافة منتجاته، ما يمنعه من تناول العديد من الأطعمة التي يدخل في مكوناتها، وبديلًا لذلك فقد وجد لبن الصويا وهو أحد منتجات فول الصويا والمحتوي على 4% من البروتينات.

هنا توضح الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري بالمنوفية، فوائد وأضرار لبن الصويا والمسموح بشربه منه، مشيرة إلى أنه البديل المناسب للأشخاص الممنوعين من تناول اللبن والمصابين بحساسية منه لعدم احتوائه على الكوليسترول ويساهم في تقليل نسبته في الدم ومنع الإصابة بتصلب الشرايين والضغط والجلطات وتقوية جهاز المناعة ويساهم في تنشيط خلايا البشرة ومنحها التغذية والقوة المناسبين.

يحتوي لبن الصويا على البروتين الذي يقوم بترطيب أنسجة الجلد ويجعل مرونتها أعلى ويساعد البشرة على أن تكون فاتحة أكثر كذلك يحتوي على حمض الأوليك الذي يمنع ظهور مادة الميلانين ولذلك يدخل في صناعة المرطبات الخاص بالتجميل. 

كما يحتوي فول الصويا المجفف الذي يُصنع منه اللبن علي دهون وكاربوهيدرات قليلة فيساهم في إنقاص وزن الجسم، فمقدار كوب واحد منه يحتوي على 80 سعرًا حراريً فقط.

على عكس اللبن البقري فإن الدهون به قليلة وغير مشبعة ما يجعل الجسم يحرقها بصورة أسهل، ويساهم في الوقاية والعلاج من الأمراض المزمنة التي تصيب النساء لذا تنصح "نوح" بإدخاله في وجباتهم، وكذلك يساهم في حمايتهن من هشاشة العظام والتقليل من النوبات الحرارية التي تصيبهن في سن اليأس.

ويحتوي لبن الصويا على هرمون الإستروجين ويسمى بالهرمون النباتي الذي يقلل من إنتاج هرمون التيستوستيرون؛ مما يقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

أما عن أضراره، توضح أن لوجود نسبة الاستروجين هذه بالنسبة للرجال واستخدامهم له بكثرة قد يُضعف الحيوان المنوي ويقلل القدرة الجنسية لديهم.

أما بالنسبه للسيدات يسبب اضطراب في إفراز الهرمون الأنثوي ما يُحدث خلل في مواعيد الدورة الشهرية أو حدوث تضخم في منطقة الثدي بشكل لا يليق، لذا تؤكد على أهمية استخدامه تحت إشراف الطبيب، وخاصة للسيدات اللاتي يعانين من سرطان الثدي.

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