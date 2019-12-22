حفل للمهندسين بمناسبة رأس السنة بالإسكندرية

أعلنت إدارة نادي المهندسين سابا باشا، عن إقامة حفل ترفيهي للأعضاء بمناسبة رأس السنة الميلادية، يوم الثلاثاء الموافق ٣١ ديسمبر، في تمام الساعة التاسعة مساء.



وأوضح النادي أن فقرات الحفل كالآتي:

(1) إيجبسيانا باند من الساعة 8.30 م حتى 10 م.

(2) فريق النوبة "أفريكانو" من الساعة 10م حتي 11 م.

(3) نجمة ذا فويس "أسماء الشريف" من الساعة 11 م حتى 12 ص.

(4) فريق Friends Band من الساعة 12 ص حتى 1:30 ص.



ونوه النادي بأن سعر التذكرة ١٧٥ يشمل دخول الحفل وعشاء فاخر على أن يكون الحجز بمكتب استعلامات النادي على رقم: 5868384.