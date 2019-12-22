"مهندسي الإسكندرية" تنظم فعالية لتنمية قدرات الأعضاء

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، فعالية الحدث الخاص بتنمية وتعزيز القدرات الهندسية لخدمة المجتمع، والتي نظمتها النقابة من خلال لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى.



أقيمت الفعالية بمشاركة الدكتور سامي درويش والمهندس حمدي طاهر أعضاء مجلس النقابة، وحضور اتحاد طلاب العديد من كليات الهندسة بالإسكندرية.



وتحدثت الفعالية عن سبل تعزيز القدرات الهندسية للأعضاء وتطوير العمل الهندسي بما يواكب تطورات العصر للمساهمة في خدمة المجتمع المصري.

