الباز: مصر كانت تحتاج وزيرا ينسق بين الهيئات الإعلامية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر كانت تحتاج وزيرًا ينسق بين الهيئات الإعلامية المختلفة، مشيرًا إلى أن أسامة هيكل سيحضر اجتماعات مجلس الوزراء ومعه أجندة تتضمن ما يتعلق بالإعلام.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أنه طبقا للدستور هناك 3 هيئات للإعلام، لافتا إلى أن وزير الدولة لشئون الإعلام لن يمتلك وزارة فيها إدارات، ولكن مصر كانت بحاجة إلى نوع من التنسيق بين الهيئات الإعلامية والحكومة، ولذلك تم اختيار أسامة هيكل ليكون وزير الدولة للإعلام.

وأوضح "الباز"، أن مجلس الوزراء كان يعقد كل أسبوع اجتماعا، ولم يكن هناك من يمثل الإعلام المصري، متابعًا: "الهيئات الإعلامية لما يكون عندها مشكلة وعاوزة تعرضها للحكومة، سيتم عرضها على أسامة هيكل، الذي سيكون حاضرا لاجتماعات الحكومة، لطرح الملفات والأزمات والمشاكل التي يتعرض لها الإعلام المصري".

وواصل: "أسامة هيكل له تجربة في وزارة الاعلام في وقت صعب جدا، والراجل ثقلته التجربة فإن شاء الله يكون الدور المكلف بيه يقوم به على أكمل وجه".